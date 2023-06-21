ضبط تاجر آيس وحشيش بالدرب الأحمر

حققت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة المخدرات، من خلال الحملات المكثفة، لملاحقة وضبط تجار ومهربي ومروجي المخدرات بمختلف أنواعها.

أسفرت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عن ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من دائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامي، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1500 جرام، كمية من مخدر الآيس، مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة، سلاح أبيض مطواة، ميزان حساس.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تحركاته.