الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس الضرائب فى أول جولة تفقدية: بابى مفتوح أمام الجميع

رئيس مصلحة الضرائب
رئيس مصلحة الضرائب

أجرى الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب، أول جولة له؛ بتفقد مراكز كبار ومتوسطي الممولين ومركز كبار ممولي المهن الحرة، وذلك لمتابعة سير العمل وبث رسائل الطمأنينة لديهم.

وتأتي هذه الجولة في إطار توجيهات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بضرورة متابعة سير العمل ميدانيًا بكل المراكز والمناطق والمأموريات التنفيذية، مشيرًا إلى أن النزول إلى أرض الواقع يساعد على التعرف على كل المعوقات الفعلية والمشكلات التنفيذية والعمل على حلها بالسرعة والكفاءة المطلوبة، وكذلك تحقيق التواصل الفعال مع العاملين، ومتابعة الأداء والاطمئنان على توفير كل التسهيلات والتيسيرات للممولين.

وأشار إلى أن العاملين بمصلحة الضرائب يقومون بعمل دءوب وجهد كبير لتحقيق الحصيلة المستهدفة.

وطالب الدكتور فايز الضباعني، العاملين بالمراكز الضريبية الثلاثة؛ بتقديم كامل الدعم والمساعدة للممولين للتييسير عليهم في تعاملاتهم مع مصلحة الضرائب، خاصة أن الفترة الحالية تشهد تطبيق العديد من مشروعات التطوير والميكنة، ومنها منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، والتي تعد امتدادًا طبيعيًا لمنظومة الفاتورة، وكذلك منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات.

ولفت إلى أن الهدف من هذه المشروعات هو جعل المصلحة من أكثر المؤسسات المصرية تحديثًا من ناحية الرقمنة والتطوير والوصول بها إلى مصاف المصالح الإيرادية المتقدمة عالميًا.  

وتعهد رئيس مصلحة الضرائب للعاملين بالعمل الدائم على تذليل كل العقبات التي تواجههم، وتحقيق الرضا الوظيفى لهم والاستماع لجميع الأفكار البناءة التي يقدمونها، والتي تساهم فى النهوض بمصلحة الضرائب، قائلًا: "بابي مفتوح أمام الجميع".

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