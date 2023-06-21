الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| على الحجار يطرح أحدث أغنياته.. ورونالدو يقود البرتغال لانتصار صعب

اخبار فاتتك
اخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأحداث السياسية والاجتماعية والرياضية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

على الحجار يطرح أحدث أغنياته "وحدى" بتوقيع الشاعر محمد العسيرى

النجم على الحجار

طرح النجم الكبير علي الحجار أحدث أغنياته التى تحمل اسم "وحدي"، وهى من كلمات الكاتب الصحفي والشاعر الغنائي محمد العسيري، ومن ألحان الملحن الكبير الراحل أحمد الحجار.

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رونالدو يقود البرتغال لانتصار صعب على أيسلندا فى تصفيات يورو 2024

كريستيانو رونالدو

حقق منتخب البرتغال انتصارًا صعبًا على مضيفه الأيسلندي بهدف دون مقابل، الثلاثاء، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة العاشرة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

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محمد سلماوى لـ"الشاهد": لولا الجيش لقُمعت ثورة 30 يونيو

الكاتب والروائى

قال الكاتب والروائي محمد سلماوي إن الشعب المصري لديه حس يقدر يقيم كل شخص بحجمه، وأدركوا أن محمد مرسي لا يمثل الثورة وإنما خادم للجماعة.

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أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 فى الأسواق المصرية

الدواجن

ننشر أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 في الأسواق المصرية للمستهلكين، وذلك قبيل أيام من عيد الأضحى المبارك، حيث يلجأ إليها الملايين من المواطنين كبديل بروتيني.

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المحركات المالية.. ما هو مخطط الصين للحد من تدهور الاقتصاد؟

الصين

سلطت صحيفة آسيا تايمز الصينية الضوء على المخطط الصيني للحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، لافتة إلى ما يجب أن تفعله الصين لإحياء انتعاشها.

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المرور: الرادارات الحديثة تلتقط 1274 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

رادار

تمكنت الرادارات الحديثة أعلى المحاور والطرق الجديدة من التقاط 1274 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة بين تجاوز السرعة المقررة وحزام الأمان والتحدث في الهاتف المحمول.

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علي الحجار رونالدو آيسلندا اسعار الدواجن الدواجن عيد الأضحى الاقتصاد الصين

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