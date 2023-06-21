أخبار فاتتك| على الحجار يطرح أحدث أغنياته.. ورونالدو يقود البرتغال لانتصار صعب

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأحداث السياسية والاجتماعية والرياضية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

على الحجار يطرح أحدث أغنياته "وحدى" بتوقيع الشاعر محمد العسيرى

طرح النجم الكبير علي الحجار أحدث أغنياته التى تحمل اسم "وحدي"، وهى من كلمات الكاتب الصحفي والشاعر الغنائي محمد العسيري، ومن ألحان الملحن الكبير الراحل أحمد الحجار.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

رونالدو يقود البرتغال لانتصار صعب على أيسلندا فى تصفيات يورو 2024

حقق منتخب البرتغال انتصارًا صعبًا على مضيفه الأيسلندي بهدف دون مقابل، الثلاثاء، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة العاشرة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

محمد سلماوى لـ"الشاهد": لولا الجيش لقُمعت ثورة 30 يونيو

قال الكاتب والروائي محمد سلماوي إن الشعب المصري لديه حس يقدر يقيم كل شخص بحجمه، وأدركوا أن محمد مرسي لا يمثل الثورة وإنما خادم للجماعة.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 فى الأسواق المصرية

ننشر أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 في الأسواق المصرية للمستهلكين، وذلك قبيل أيام من عيد الأضحى المبارك، حيث يلجأ إليها الملايين من المواطنين كبديل بروتيني.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

المحركات المالية.. ما هو مخطط الصين للحد من تدهور الاقتصاد؟

سلطت صحيفة آسيا تايمز الصينية الضوء على المخطط الصيني للحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، لافتة إلى ما يجب أن تفعله الصين لإحياء انتعاشها.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

المرور: الرادارات الحديثة تلتقط 1274 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

تمكنت الرادارات الحديثة أعلى المحاور والطرق الجديدة من التقاط 1274 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة بين تجاوز السرعة المقررة وحزام الأمان والتحدث في الهاتف المحمول.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا