الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد سلماوى لـ"الشاهد": لولا الجيش لقُمعت ثورة 30 يونيو

الكاتب والروائي
الكاتب والروائي محمد سلماوي

قال الكاتب والروائي محمد سلماوي،  إن الشعب المصري لديه حس يقدر يقيم كل شخص بحجمه، وأدركوا أن محمد مرسي لا يمثل الثورة وإنما خادم للجماعة وأداة في يد المرشد، لذا هتفوا ضد حكم المرشد، وليس فقط عزل مرسي.

وأضاف “سلماوي”، خلال شهادته في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "رجل الشارع مش عايز يغير مرسي، هو رافض الجماعة والحكم الديني".

ووصف “سلماوي”،  مشهد 3 يوليو بالمهيب، قائلًا: "كنت ممزق بين مشهد مهيب عبر عن كل تطلعات الجماهير وكان نتاج نضال على مدى سنة، مرورا بحملات تمرد وأحداث الاتحادية، وناس سال دماؤها، والإعلان الدستوري وما ناله، وانتهي بمشهد الانتصار حين أعلنت الجماعة السياسية برنامج المستقبل الذي من أجله تمت التضحيات، وقربت أكثر بين الشعب وجيشه، لولا استجابة الجيش لمطلب الناس في 30 يونيو، لامتد فترة، وربما قمعوه".

واختتم: "الجيش استجاب بعد إلحاح لمطالب الجماهير حقنًا للدماء وخشية أن تتفجر المسائل في فوضى لا نستطيع ضمها بعد ذلك".

يذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

30 يونيو محمد سلماوى

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