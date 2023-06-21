على الحجار يطرح أحدث أغنياته "وحدى" بتوقيع الشاعر محمد العسيرى

طرح النجم الكبير علي الحجار، أحدث أغنياته والتى تحمل اسم "وحدي"، وهى من كلمات الكاتب الصحفي والشاعر الغنائي محمد العسيري، ومن ألحان قيقه الملحن الكبير الراحل أحمد الحجار، والتوزيع الموسيقي لـ وليد مصطفى.

وبمجرد طرح "الحجار" للأغنية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، سرعان ما نالت إشادات واسعة من جمهوره ومحبيه ومهنئينه ومتمنين له دوام التوفيق والنجاح.

وتقول كلمات الأغنية: "وحدي والليل وحداني.. فارد طوله بيتحداني.. مش مآمني ولا مطمني.. الليل مش عارف يفهمني مع إنه بينعس على يدي.. وحدي وحدي.. في ليل ضايع انا مرايته بشوف وشي في قمرايته.. غريب عني ميشبهنيش.. حزين سارح مبيغنيش.. بلاد الناس دهب ونحاس.. تضيق بيا ماتقبلنيش وما يساعنيش سوا عينيكي أموت فيها وأعيش وحدي.. وحدي".

النجم علي الحجار، والكاتب والشاعر محمد العسيري شكلا ثنائي مميز وقدما معا مجموعة كبيرة من الأغنيات خلال مشوار “الحجار”، نالت إشادات واسعة آخرها أغنية "ست الودع" التى طرحها مؤخرا باللهجة الصعيدية، وهى من ألحان ممدوح صلاح، وتوزيع إسلام رفعت.

ومن جهة اخرى، يستعد علي الحجار لإحياء حفل غنائي ضخم يوم الأربعاء الموافق 7 يوليو المقبل، برفقة فرقته الموسيقية بالجامعة الأمريكية.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساء، ويحتفل خلاله الحجار بأحدث أغنياته "وحدى" كما يشدو بباقة متنوعة من أشهر أغنياته القديمة والحديثة التي شكلت علامات في مشواره الفني الممتد، والتي تنتمي لمؤلفات الإبداع الجاد، منها: "متمنعوش الصادقين، يا طالع الشجرة، أبوالأحلام، الزين والزينة، الليلة ليكي، العروسة، تيجيش نعيش، يا موجة يا زرقا، إنتي طلعتيلي منين، ريشة، ندهني الحنين، روحي فيكي، في قلب الليل، داري العيون، جزيرة غمام، زي الهوى، عارفة، مسألة مبدأ، الليل وآخره، غوايش، في هويد الليل، متصدقيش، ولما الشتا يدق البيبان"، وغيرها.