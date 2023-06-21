أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 فى الأسواق المصرية

ننشر أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 في الأسواق المصرية للمستهلكين، وذلك قبيل أيام من عيد الأضحى المبارك، حيث يلجأ إليها الملايين من المواطنين كبديل بروتيني في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، بسبب أزمة الأعلاف وتأثيرها على صناعة الثروة الحيوانية في مصر.



أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 في الأسواق المصرية

وجاءت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 في الأسواق المصرية، منخفضة، بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك بقيمة 5 جنيهات للكيلو الواحد حيث جاءت الأسعار كما يلي في محلات بيع الطيور:-

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 70 جنيها، ويصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية بنحو 75 جنيها.

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 83 و84 جنيها، ويصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية بنحو 89 جنيها.



سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 95 جنيها، ويصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية بنحو 100 جنيه.

سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار نحو 58 جنيها، ويصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية بنحو 64 جنيها.



سجل سعر كيلو الفراخ الرومي في المزارع للتجار نحو 100 جنيه ويصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية بنحو 130 جنيها.

سجل سعر كيلو البط في المزارع للتجار نحو 100 جنيه، ويصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية بنحو 120 جنيها.

سجل سعر كيلو الأرانب في المزارع للتجار نحو 85 جنيها، ويصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية بنحو 90 جنيها.

سجل سعر زوج الحمام في المزارع للتجار نحو 80 جنيها، ويصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية بنحو 85 جنيها.



سجل سعر كيلو الفراخ البانية نحو 165 جنيهًا في المحلات التجارية.

سجل سعر كيلو الأجنحة نحو 45 جنيهًا في المحلات التجارية.

سجل سعر كيلو الكبد والقوانص نحو 80 جنيهًا في المحلات التجارية.

سعر كرتونة البيض في الأسواق المحلية 19/6/2023

سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار نحو 110 فيما يصل إلى المستهلكين بسعر 115 جنيها.

سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار نحو 110 فيما يصل إلى المستهلكين بسعر 115 جنيها.



سجلت كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار نحو 107 فيما يصل إلى المستهلكين بسعر 112 جنيها.

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