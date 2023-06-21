الأربعاء 21 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 فى الأسواق المصرية

الدواجن
الدواجن

ننشر أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 في الأسواق المصرية للمستهلكين، وذلك قبيل أيام من عيد الأضحى المبارك، حيث يلجأ إليها الملايين من المواطنين كبديل بروتيني في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، بسبب أزمة الأعلاف وتأثيرها على صناعة الثروة الحيوانية في مصر.


أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 في الأسواق المصرية

وجاءت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 في الأسواق المصرية، منخفضة، بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك بقيمة 5 جنيهات للكيلو الواحد حيث جاءت الأسعار كما يلي في محلات بيع الطيور:-

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 70 جنيها، ويصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية بنحو 75 جنيها.

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 83 و84 جنيها، ويصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية بنحو 89 جنيها.


سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 95 جنيها، ويصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية بنحو 100 جنيه.

سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار نحو 58 جنيها، ويصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية بنحو 64 جنيها.


سجل سعر كيلو الفراخ الرومي في المزارع للتجار نحو 100 جنيه ويصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية بنحو 130 جنيها.

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 فى البنوك المصرية

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

 

سجل سعر كيلو البط في المزارع للتجار نحو 100 جنيه، ويصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية بنحو 120 جنيها.

سجل سعر كيلو الأرانب في المزارع للتجار نحو 85 جنيها، ويصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية بنحو 90 جنيها.

سجل سعر زوج الحمام في المزارع للتجار نحو 80 جنيها، ويصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية بنحو 85 جنيها.


سجل سعر كيلو الفراخ البانية نحو 165 جنيهًا في المحلات التجارية.

سجل سعر كيلو الأجنحة نحو 45 جنيهًا في المحلات التجارية.

سجل سعر كيلو الكبد والقوانص نحو 80 جنيهًا في المحلات التجارية.

txt

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الثلاثاء 20-6-2023

txt

مع زيادة أسعار «البراندات».. من أين يبتاع المصريين ملابس العيد؟

 

سعر كرتونة البيض في الأسواق المحلية 19/6/2023

سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار نحو 110 فيما يصل إلى المستهلكين بسعر 115 جنيها.

سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار نحو 110 فيما يصل إلى المستهلكين بسعر 115 جنيها.


سجلت كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار نحو 107 فيما يصل إلى المستهلكين بسعر 112 جنيها.

 

اقرأ المزيد

الأوراق المطلوبة للتقديم في 1 ثانوي 

أسعار الدواجن اليوم اسعار الدواجن الدواجن سعر كيلو الفراخ البيضاء سعر كيلو الفراخ كيلو الفراخ الفراخ البلدي كرتونة البيض

الأكثر قراءة

محمد سلماوى يكشف لـ"الشاهد" كواليس الاجتماع لسحب الثقة من مرسى

سلماوى لـ"الشاهد": الرئيس الفلسطينى ترجى مرسى ليرفض توطين الفلسطينيين فى سيناء

المرور: الرادارات الحديثة تلتقط 1274 مخالفة مرورية خلال ٢٤ ساعة

10 سنوات على ثورة 30 يونيو.. مشروع "سينما الشعب" لكل المصريين

رونالدو يقود البرتغال لانتصار صعب على أيسلندا فى تصفيات يورو 2024

"الداخلية" توضح حقيقة مقتل 4 أشخاص خلال مداهمة أمنية بأسيوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

من يناير 2011م إلى 30 يونيو 2013م.. وخُطب الإثم والبراءة!

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. اتحادات «تطفيش» المواهب المصرية

إبراهيم داود

كأنه نسْمَة خصُوصى جايّه للمساكين

وائل لطفي

«على مبارك» و«النديم» مثلًا!

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين "الأكثر تطرفاً" يُحكم السيطرة على الكيان الصهيوني

جلال حمام

مصر.. رأس حربة الخير

ماجد حبته

يوم عالمى مختلف للاجئين

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبي": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

حرب واسعة أم هجوم مُركّز؟.. خيارات إسرائيل فى جنين

إصابة 7 إسرائيليين فى حادث إطلاق نار برام الله

الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي يعد تمردا على الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة