المحركات المالية.. ما هو مخطط الصين للحد من تدهور الاقتصاد؟

سلطت صحيفة آسيا تايمز الصينية، الثلاثاء، الضوء على المخطط الصيني للحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، لافتة إلى ما يجب أن تفعله الصين لإحياء انتعاشها حول قطع الأسعار التي هي بداية، إلا أن الصين بحاجة إلى تشغيل المحركات المالية لتجنب فقدان هدف النمو الاقتصادي البالغ 5%.

وأضافت الصحيفة أن الشيء الوحيد الذي ينخفض أسرع من التوقعات الاقتصادية للصين هو اليوان، مشيرا إلى أن انزلاق العملة الصينية ليس سوى أحدث مؤشر يشير إلى عام قد يكون الأصعب حتى الآن في عصر شي جين بينغ، وقد بدا ذلك واضحًا بما يكفي الأسبوع الماضي، عندما فاجأ بنك الصين الشعبي العالم بخفض سعر الفائدة.

وخفف بنك الشعب الصيني (PBOC) مرة أخرى اليوم، حيث خفض سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة عام بمقدار 10 نقاط أساس من 3.65% إلى 3.55% وسعر القرض الأساسي لخمس سنوات بمقدار 10 نقاط أساس من 4.3% إلى 4.2%.

وينصب اهتمام المستثمرين الآن على مدى السرعة والقوة التي قد تتصرف بها حكومة شي لضخ حوافز إضافية في أكبر اقتصاد في آسيا، وتكشف تحركات بنك الشعب الصيني (PBOC) عن "مخاوف متزايدة بين صانعي السياسة بشأن صحة تعافي الصين"، كما يقول جوليان إيفانز-بريتشارد من كابيتال إيكونوميكس.

حتى أولئك الذين يراهنون على أن الصين يمكن أن تتجاوز هدف النمو الاقتصادي البالغ 5% لهذا العام، فإنهم يخفضون توقعاتهم، مثال على ذلك: خفض Goldman Sachs توقعاته إلى 5.4% من 6%، مشيرًا إلى مستويات الديون المرتفعة بالفعل وتصميم Xi على الحد من المضاربة العقارية.

ويواجه فريق Xi الآن أسئلة على جبهتين رئيسيتين. الأول هو ما إذا كان طرح بكين البطيء للتحفيز حتى الآن يضعها خلف المنحنى. ثانيًا، ما إذا كان المسؤولون يخاطرون بتحفيز السلوك السيئ الذي قضاه فريق شي السنوات القليلة الماضية في محاولة تثبيط العزيمة.

ويقول الخبير الاقتصادي Xiaoxi Zhang من Gavekal Research: "من الواضح أن صانعي السياسة في الصين قد عادوا إلى دعم النمو بعد خيبة الأمل ، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان بإمكانهم القيام بذلك دون تفاقم المشاكل القديمة".

ويجادل تشانغ بأنه حتى الآن، كان "محور سياسة الصين الأكثر تشاؤمًا أقل تلغرافًا" مما يفضله المستثمرون، ويقول تشانغ: "على الرغم من أن التوقعات الخاصة بالتحول كانت تتزايد خلال الأسبوعين الماضيين بعد أن استمرت المؤشرات المبكرة لشهر مايو في خيبة الأمل في أبريل".

ويشير تشانج إلى أن أحدث مجموعة كاملة من البيانات الشهرية "أكدت أن الانعكاس الحاد في قطاع العقارات وتراجع الصادرات قد فتح فجوة في الطلب الكلي، ومن خلال خفض معدل سياسته قصيرة الأجل ردًا على ذلك، أرسل بنك الشعب الصيني إشارة قوية، حيث إنه لا يحرك أسعار الفائدة إلا نادرًا، ومع ذلك، هناك إجماع قوي محليًا على أن المزيد من الدعم المباشر للطلب ضروري من خلال السياسة المالية.

في 16 يونيو، في اجتماع لمجلس الدولة، ناقش فريق قيادة شي حزمة من الإجراءات ، لكنه أبقى التفاصيل قريبة من السترة.

وقال المجلس برئاسة رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ إنه "استجابة للتغيرات في الوضع الاقتصادي ، يجب اتخاذ تدابير أكثر قوة لتعزيز زخم التنمية وتحسين الهيكل الاقتصادي وتعزيز الانتعاش المستمر للاقتصاد".

كما يرى تشانغ، "سيكون المزيد من الإنفاق على البنية التحتية أسهل وأسرع طريقة لتحفيز النمو ، على الرغم من أن هذا سيخيب آمال دعاة الإصلاح الهيكلي".