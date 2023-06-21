محمد سلماوى لـ "الشاهد": دعوة الرئيس لتجديد الخطاب الدينى أمر مهم

قال الكاتب والروائي محمد سلماوي، إننا بحاجة إلى التصدي للفكر الإخواني، لافتاً إلى أننا مازلنا حتى اليوم لم نتصدى فكريا للإخوان.

وأشار سلماوي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر فضائية extra new، إلى دعوة الرئيس السيسي غير المسبوقة لتجديد الخطاب الديني، لافتًا غلى أنها أمر مهم في المواجهات الفكرية للإخوان، والتخلص من هذه الشوائب، لكن ذلك لم يتم بالقدر الكافي، إنما مجرد أن تتواجد هذه المطالبة ويتم ما تم حتى الآن فقد كانت أخوة جديدة لا يوجد رئيس جمهورية سابق طالب بهذا من قبل.

وأضاف سلماوي خلال ، أن دور الإعلام ضروري جدًا للتصدي لفكر الإخوان، من خلال المناقشة الواعية، والإعلام لا يقوم بدوره الكامل إلا من خلال حدوث نوع من التكاتف وتضافر جهود الاعلام والتعليم والثقافة والأوقاف والشباب، حيث لابد أن يخدم كل ذلك على فكر وومنهج واحد غرضة بيان طبيعة الدين ودحض كل الأفكار المتطرفة.

عن برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.