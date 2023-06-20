الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"عقوبات شديدة للمخالف".. قرار مهم من وزير الأوقاف بشأن التدخين

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرارًا بحظر التدخين في ديوان عام الوزارة والوحدات التابعة له.

وكتب وزير الأوقاف في حسابه عبر تويتر: "يحظر حظرًا باتًا التدخين في ديوان عام وزارة الأوقاف وجميع الوحدات الإدارية التابعة لها، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة التأديبية".

يأتي ذلك مع بداية التطبيق الفعلي من مقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية.

كان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أصدر قرارًا بحظر التدخين نهائيًا بجميع صوره في مختلف المنشآت الصحية سواء التى تقدم خدمات علاجية أو وقائية أو تأهيلية، فى إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من المخاطر الصحية للتدخين.

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