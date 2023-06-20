الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

زياد السيسى يتوج بذهبية سلاح السيف ببطولة إفريقيا فى القاهرة

زياد السيسي
زياد السيسي

توج زياد السيسي لاعب منتخب مصر بذهبية منافسات سلاح السيف ببطولة إفريقيا للمبارزة المقامة خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري، بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وتغلب زياد السيسي في النهائي على زميله أدهم معتز في النهائي، بنتيجة 15-9 ليحصل على الذهبية ليحرز أدهم معتز الفضية، وحصل على البرونزية كل من محمد عامر لاعب مصر، وأبا جيرو لاعب النيجر.

وكان زياد السيسي قد تأهل للنهائي بعد الفوز على محمد عامر بنتيجة 15-14، بينما فاز أدهم معتز على أبا جيرو بنتيجة 15-8 .

وصعد زياد السيسي لنصف النهائي بعد الفوز على التونسي أحمد فرجاني بنتيجة 15-12، بينما فاز محمد عامر على التونسي فارس فرجاني بنتيجة 15-12، كما فاز أدهم معتز على التونسي أندريه ميسيكا بنتيجة 15-9، بينما خسر شقيقة مدحت معتز من لاعب النيجر أبا جيرو بنتيجة 15-11.

وكان قد تغلب في ثمن النهائي على السنغالي شيخ مباي بنتيجة 15-2، بينما فاز محمد عامر على السنغالي فامارا ديامي بنتيجة 15-2، وتغلب مدحت معتز على الجزائري أكرم بونابي بنتيجة 15-4، وفاز أدهم معتز على السنغالي مصطفى دياني بنتيجة 15-7 .

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر لسلاح سيف المبارزة كلًا من سيد سامي وسامح مجدي، بينما يضم جهاز سلاح السيف كل من جمال عبداللطيف ومحمود جندية وفينسان انستيت.

وتشهد البطولة مشاركة 21 دولة إفريقية، حيث حرصت الدول على التواجد من أجل حصد النقاط المهمة في مشوار التأهل لأولمبياد باريس 2024.

أدهم معتز أدهم معتز على السنغالي مصطفى دياني التونسي فارس فرجاني زياد السيسي الجهاز الفني لمنتخب مصر لسلاح سيف المبارزة

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