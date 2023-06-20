من هو القديس ألكسندر شموريل شهيد القرن العشرين؟

ترجم الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الارثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي ووكيلها للشؤون العربية، نشرة تعريفية بأحد شهداء القرن العشرين وهو القديس الكسندر شموريل من ميونيخ.

وقال: القديس الكسندر شموريل ميونيخ على الرغم من أنه قضى حياته كلها تقريبًا في ألمانيا، إلا أن القديس ألكسندر من مواليد روسيا، وينحدر من مدينة أورينبورغ، وهي مدينة في جنوب روسيا بالقرب من الحدود مع كازاخستان. على الرغم من أن والديه كانا روسيين المولودين، إلا أن والده كان ألمانيًا عرقيًا ولوثريًا. ومع ذلك، فإن الإسكندر الشاب قد تعمد أرثوذكسيًا وظل مخلصًا للكنيسة بثبات طوال حياته.

بعد الوفاة المبكرة لوالدة القديس ألكسندر وزواج والده، انتقلت العائلة إلى ميونيخ، ألمانيا. كان السكندر طفلاً صغيراً في ذلك الوقت. غرست مربيته الروسية فيودوسيا لابسشينا التقوى الأرثوذكسية العميقة في داخله وأبقته راسخًا في العقيدة، على الرغم من أن إخوته وأمه كانوا من الروم الكاثوليك.

وكطالب، أظهر القديس السكندر ذات مرة صرامة اعترافه بإيمانه الأرثوذكسي بطريقة لا تُنسى، في فصل ديني في المدرسة، حيث تم وضعه مع الطلاب الكاثوليك، تم الضغط عليه من قبل المعلم ليعمل علامة الصليب بالطريقة الكاثوليكية، لكنه رفض ورشم نفسه فقط بالطريقة الأرثوذكسية الصحيحة.

وظل القديس مرتبطًا إلى الأبد بإرثه الروسي، لكنه أيضًا كان يشرب بعمق الثقافة الألمانية، حتى أنه قام ذات مرة بعمل تمثال نصفي رائع لملحنه المفضل بيتهوفن. كان مغرمًا بركوب الخيل ووقع في حب فتاة. كان من نواح كثيرة شابًا طبيعيًا وصحيًا يتمتع بحب الشباب المعتاد للحياة.

وتزامن صعود هتلر والنازيين إلى السلطة، وخاصة توطيد قبضتهم الخانقة على ألمانيا، مع مراهقة الكسندر وألقت بظلالها عليه وعلى أبناء وطنه. عندما تحولت إساءات الحكومة إلى اعتداءات، وتحولت الاعتداءات إلى أهوال، لم يستطع ضمير القديس ألكسندر السماح له بالتزام الصمت. كان يتكلم، وسيدفع في النهاية حياته.

عندما كان طالبًا في جامعة ميونيخ، حيث درس الطب جزئيًا حتى لا يضطر إلى المشاركة في القتال أثناء خدمته العسكرية الإلزامية، ساعد القديس ألكساندر في تشكيل مجموعة مقاومة طلابية أطلقت على نفسها اسم "الوردة البيضاء". أخذت المجموعة اسمها إما من قصيدة أو رواية بهذا الاسم (كان أعضاء المجموعة، بما فيهم القديس ألكسندر، من ذوي النزعة الأدبية القوية)؛ وتم اختياره على أنه يمثل النقاء والبراءة.

نشرت الوردة البيضاء ووزعت، بطريقة محدودة بالضرورة، عددًا من المنشورات التي تدين الحكومة النازية وفظائعها وتدعو الشعب الألماني إلى التخلص من النظام الملحد. كان هذا بالطبع خطيرًا للغاية- حرفياً جريمة يعاقب عليها بالإعدام. قام القديس السكندر شخصيًا بتأليف الشَجْب الوحيد المعروف والمنشور للمحرقة منذ تلك الفترة الزمنية في ألمانيا. وسافر إلى مدن مختلفة في النمسا لتوزيع منشورات المجموعة.

عندما ألقت السلطات القبض على بعض الأعضاء الرئيسيين في المجموعة، بدأت الشبكة تضيق حول القديس ألكسندر. باءت محاولة الهروب إلى سويسرا بالفشل. تم القبض عليه عندما شوهد في ملجأ من الغارات الجوية، وتعرض لمحاكمة صورية وحُكم عليه بالإعدام.

ولما يقرب من ثلاثة أشهر، انتظر القديس ألكسندر إعدامه في سجن ستادلهايم في ميونيخ. خلال هذا الوقت كان إيمانه دائمًا قويًا عميقًا إلى حد كبير. كان كما لو كان يعيش بالفعل في عالم روحي آخر. كتب رسائل مؤثرة لعائلته، معربًا عن إيمانه، ومعلنًا عن استعداده للانطلاق إلى الحياة الأبدية. إحدى رسائله تحض اسرته، بشكل لا يُنسى، "لا تنسوا الله أبداً!".

في صباح يوم 13 يوليو عام 1943، تلقى القديس السكندر القربان المقدس للمرة الأخيرة قبل أن يتم اقتياده إلى المقصلة في سجن ستادلهايم، حيث نال إكليل الاستشهاد وسلم روحه لله. كان عمره 25 سنة.

في عام 2012 اعتبرته الكنيسة الأرثوذكسية الروسية من بين القديسين شهيدًا وحاملًا للعاطفة. توجد حاليًا كنيسة مخصصة لشهداء روسيا الجدد المقدسين على مرمى البصر من قبره في ميونيخ.

هناك كتاب حديث ممتاز عن حياة القديس ألكسندر نُشر في عام 2017، يحمل عنوان ألكسندر شموريل: "قديس المقاومة الألمانية". من تأليف إيلينا بيريكريستوف. يلقي الكتاب نظرة متعمقة على حياة القديس ويناقش أوقاته وسياق وأنشطة مجموعة الوردة البيضاء. إنها قراءة مؤثرة ومؤثرة.

القديس إسكندر ميونيخ، وجميع القديسين الأرثوذكس المقدسين في الأراضي الألمانية، والذين يوجد منهم الكثير على مدى قرون عديدة، يصلون من أجل أراضيهم، خاصة وأن هذه الأراضي قد تعود بأعداد كبيرة إلى تراثهم المسيحي الأرثوذكسي الحقيقي.