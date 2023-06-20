قرار إجازة عيد الأضحى 2023 وثورة 30 يونيو

ارتفعت معدلات البحث عن قرار إجازة عيد الأضحى 2023 بعد إعلان موعد عيد الأضحى المبارك والذي يكون موعده الأربعاء 28 يونيو 2023 وتكون وقفة عرفة يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023.

قرار إجازة عيد الأضحى 2023

نوضح في هذا التقرير تفاصيل قرار إجازة عيد الأضحى 2023 والذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

في وقت سابق اليوم الثلاثاء أعلن رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل إجازة عيد الأضحى المبارك بحيث تبدأ من الثلاثاء 28 يونيو 2023 وهو يوم عرفة وحتى الاثنين 3 يوليو 2023.

وتكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو.

ويكون تسلسل أيام إجازة عيد الأضحى كالتالي:

الثلاثاء 27 يونيو 2023 وقفة عرفة

الاربعاء 28 يونيو 2023 أول أيام عيد الأضحى

الخميس 29 يونيو 2023 ثاني أيام عيد الأضحى

الجمعة 30 يونيو 2023 ثالث أيام عيد الأضحى

السبت 1 يوليو 2023 رابع أيام عيد الأضحى

الأحد 2 يوليو 2023

الاثنين 3 يوليو 2023

امتحانات الثانوية العامة 2023

مع العلم أن امتحانات الثانوية العامة مستمرة في موعدها الطبيعي والذي حددته وزارة التربية والتعليم وهو الأحد 2 يوليو 2023 بامتحان مادتي الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية، ومادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

وذلك وفق بيان الدكتور مصطفى مدبولي، الذي ذكر فيه أن الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، وحتى يوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023 إجازة رسمية مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو.