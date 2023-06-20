الرئيس السيسى يصدق على تعديل بعض أحكام "الضريبة والدمغة"

نشرت الجريدة الرسمية قانونين صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليهما،اليوم الثلاثاء.

وصدق الرئيس السيسي على القانون رقم 30 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عنهم.

وصدق كذلك الرئيس السيسي على القانون رقم 31 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى.