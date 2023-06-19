ردًا على منتقدي الشعراوي.. علي جمعة: "بطلوا غباوة.. وحافظوا على الرموز"

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الشيخ محمد متولي الشعراوى، أيقونة من أيقونات مصر، نختلف أو نتفق معه.

ووجه عضو هيئة كبار العلماء، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الإثنين، رسالة للمعترضين عليه، قائلًا: "بطلوا غباوة، حافظوا عليه، لأنه القوة الناعمة لمصر".

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وأضاف: “علينا الحفاظ على رموز مصر حتى لو كنا على اختلاف معها”.

ولفت إلى أن الشيخ محمد متولي الشعراوي، رحمه الله، أرسله والده منذ صغره إلى الكتاب، فحفظ القرآن وأتقن حفظه، وهذه أول علامات النجاح.

وأردف: "الشيخ كده أصبح معه أداة، وهي حفظ القرآن الكريم، كتاب الله في صدرك يستطيع يتلوه تعبدا وتأملا وتفكرا وتطبيقا، والقرآن فيه حاجة غريبة جدا، وهو إنك تحمل عليه العلم، يعني لو أردت التبحر في النحو، وحافظ القرآن أقدر أحمل عليه النحو كله وكذلك الصرف، كنا نقول يا مولانا لو عصروك كده هتنزل صرف، وتقدر تحمله البلاغة والأدب، والشعر والتاريخ، والتفسير وعلوم القرآن، والفقه كل حاجة متعلقة بالقرآن، فهو محور حضارتنا، لما المسلمون بنوا حضارتهم بنوها على أساس القرآن، لذا حافظ القرآن حصل أول أداة من أدوات البناء والنجاح".

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