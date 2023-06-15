على جمعة لـ"الشاهد": 30 يونيو يوم من أيام الله

كشف الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء، عن شهادته الخاصة عن ثورة 30 يونيو 2013.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن الأيام الفريدة هي التي ينصر فيها الله أمة من الأمم و30 يونيو يوم من أيام الله.

وأضاف: "ربنا سبحانه وتعالي قال في القرآن وذكرهم بأيام الله، وكان في رأيى أن الأيام الفريدة التي نصر الله سبحانه وتعالى أمة من الأمم، وأن هذا من أيام الله، وأهل التفسير لا يعترضون على هذا، وكنت أقول هذا الكلام في خُطب أيام الجمعة".

وأشار إلى أن هذا المفهوم لأيام الله، هو اليوم الذي نتحرر فيه من الجهالة والضلالة والتجارة الرخيصة باسم الدين، ومصر ليست صغيرة، ورأينا الأمثال العظيمة حولنا في سوريا وليبيا واليمن والعراق، وهذا ليس وهماً، ولذلك أعتبر ذلك يوما فارقا بين الحق والباطل.