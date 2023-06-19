الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الضرائب: 30 يونيو آخر موعد لسداد القسط الأول من الضريبة العقارية

الضرائب
الضرائب

قال أنور فرج، المتحدث باسم مصلحة الضرائب العقارية، إن الهدف من بيان اليوم بأن 30 يونيو الحالي آخر موعد لسداد القسط الأول المستحق من الضريبة، هو توعية المخاطبين بأحكام القانون.

وأضاف “فرج”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الاعلامي محمد مصطفى شردي، عبر فضائية الحياة، أن الضريبة العقارية هي ضريبة سنوية، تدفع على قسطين متساويين، المواطن يعرف ما عليه من ضريبة عقارية من خلال المأمورية الواقع فيها العقار وهي ضريبة سنوية تدفع كل عام، حيث يتم إرسال مطالبات ضريبية وإخطارات بالضريبة المستحقة وما على الممول من متأخرات،  لسدادها في الموعد القانوني.

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