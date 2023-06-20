حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 20-6-2023 فى محافظات مصر

مع بداية ثاني الأيام الأوائل من شهر ذي الحجة المبارك، وقرب موعد عيد الأضحى 2023 معرفة حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 20-6-2023 في محافظات مصر عبر جوجل، حيث قام خبراء هيئة الأرصاد الجوية،ِ بكشف حالة الطقس اليوم.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 20-6-2023 في محافظات مصر

وتستعرض "الدستور" حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة الثلاثاء 20-6-2023 في جميع محافظات مصر بالتقرير التالي.

حالة الطقس اليوم

يسود اليوم الثلاثاء طقس حار نهارا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وفي شمال الصعيد وجنوب سيناء وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد وطقس مائل للحرارة علي كافة السواحل الشمالية وطقس معتدل الحرارة بجميع الأنحاء.

ويشهد اليوم الثلاثاء نشاط للرياح على جميع المناطق في القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وفي السواحل الشمالية وجنوب سيناء وبمناطق جنوب البلاد، على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة تكون على مناطق في السواحل الشمالية الشرقية وبشمال الوجه البحري وذلك علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع اليوم الثلاثاء أن تسجل اليوم درجات الحرارة، الثلاثاء، على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، درجة 33 للعظمى 22 درجة، وعلى جميع السواحل الشمالية 27 للدرجة العظمي والصغري 21 درجة، وعلى مناطق جنوب سيناء وفي جبال البحر الأحمر 35 للدرجة العظمى والصغرى 26، وعلى شمال 33 والدرجة الصغري 23، وعلى جنوب الصعيد 38 للدرجة عظمى والدرجة الصغرى 28 درجة.

ومن الجدير بالذكر أن الانقلاب الصيفي في هذا العام 2023م سيحدث في تمام الساعة (5:59) مساءً ويكون بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونيو، ويبلغ طول فصل الصيف في هذا العام عدد 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.

وأشار الدكتور ياسر عبدالهادي، بصفته رئيس معمل أبحاث الشمس بمعهد الفلك ، إلى أن الشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.