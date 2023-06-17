"الأرصاد" تكشف حالة الطقس خلال أيام عيد الأضحى المبارك

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لافتة إلى بدء فصل الصيف فلكيًا الأسبوع المقبل.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، اليوم السبت، إنه خلال أسبوع تنتهي فرص التقلبات الجوية والأتربة والرمال، وتبدأ نسبيًا حالة من الاستقرار بالطقس وتكون الظاهرة الرئيسية هي ارتفاع درجات الحرارة.

وأكدت استقرار حالة الطقس خلال هذا الأسبوع على أغلب أنحاء الجمهورية، لافتة إلى أن اليوم فقط خلال هذا الأسبوع الذي يشهد ارتفاع درجات الحرارة استكمالًا للكتل الهوائية الصحراوية، والتي بدأت أمس على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأضافت: "العظمى على القاهرة الكبرى اليوم تصل إلى 36 درجة مئوية، الأجواء شديدة الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، والمناطق الجنوبية، ومائلة للحرارة على السواحل الشمالية للبلاد، وذلك خلال فترة النهار".

وواصلت: "أجوار ربيعية معتدلة تمامًا خلال فترات الليل خاصة في فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر".

وأشارت الدكتورة منار غانم إلى وجود فرص أمطار خفيفية غير مؤثرة على الأنشطة اليومية على مدار يومين بدءًا من الغد على السواحل الشمالية مع اعتدال الأحوال الجوية، لافتة إلى أن درجات الحرارة تعود للمعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام على أغلب أنحاء الجمهورية بداية من الغد.