أخبار الظهيرة| حالة الطقس خلال أيام عيد الأضحى ومنتخب مصر يستعد لمواجهة جنوب السودان وديًا

شهدت الساعات القليلة الماضية تداول مجموعة من الأخبار السياسية والاقتصادية والرياضية والعالمية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

"الأرصاد" تكشف حالة الطقس خلال أيام عيد الأضحى المبارك

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لافتة إلى بدء فصل الصيف فلكيًا الأسبوع المقبل.

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منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة جنوب السودان وديًا

يختتم المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روى فيتوريا، تدريباته مساء اليوم السبت استعدادًا لمواجهة نظيره جنوب السودان، في مباراة ودية تقام في الثامنة من مساء غدٍ الأحد.

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614 ألف جنيه إيرادات الأفلام المعروضة بالسينمات أمس الجمعة

واصلت الأفلام المعروضة في دور العرض تحقيق إيرادات جيدة قبل أيام قليلة من طرح أفلام موسم عيد الأضحى التي ينتظرها الجمهور لكبار النجوم.

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رئاسة شئون الحرمين تطلق حزمة من المبادرات لموسم الحج

تطلق الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بوكالة الشئون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام؛ حزمة من المبادرات لموسم حج 1444هـ، والتي تشتمل على 17 مبادرة.

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إسلام الكتاتنى: لولا قيام ثورة 30 يونيو فى مصر لانتهى عصر الصحافة

يحتفل الشعب المصري بمرور 9 سنوات على تولي رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي رئاسة مصر التي كانت مطمعًا لجماعة الإخوان الإرهابية.

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وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ مستشفى شفاء الأطفال بسوهاج الجديدة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ مستشفى شفاء الأطفال بمدينة سوهاج الجديدة، بالإضافة إلى موقف أعمال المرافق بمنطقة 455 فدانًا بالمدينة.

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