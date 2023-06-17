منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة جنوب السودان وديًا

يختتم المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روى فيتوريا، تدريباته مساء اليوم السبت استعدادًا لمواجهة نظيره جنوب السوادن، في مباراة ودية تقام في الثامنة من مساء غدٍ الأحد.

ويسعى الجهاز الفنى للفراعنة خلال مباراة الغد للوقوف على مستوى البدلاء وإتاحة الفرصة لهم خلال هذه المباراة، بعد استبعاد 6 لاعبين من التشكيلة الأساسية التي خاض بها الفراعنة مباراة غينيا.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر قد فضل إراحة 6 لاعبين وإعفاءهم من ودية المنتخب أمام جنوب السودان، المقرر لها غدًا الأحد باستاد القاهرة الدولي، ومغادرتهم معسكر الفريق المقام حاليًا بالقاهرة، وهم: محمد صلاح، محمد الشناوي، عمر مرموش، مصطفى محمد، حمدي فتحي، محمد عبدالمنعم.

واستقر فيتوريا على إجراء تغييرات شاملة في معظم المراكز خلال مباراة جنوب السودان الودية، حيث سيجرى ما يقرب من 7 أو 8 تغيييرات في التشكيلة التى خاض بها مباراة غينيا الأخيرة، التي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف، وحسم بها تذكرة التأهل لبطولة أمم إفريقيا.

واستأنف منتخب مصر تدريباته أمس الجمعة استعدادًا لودية جنوب السودان المقرر لها غدًا، حيث بدأ مران منتخب مصر بتدريبات بدنية أعقبها بعض الجمل الفنية من قبل الجهاز الفني، والتسديد على المرمى.