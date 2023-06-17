السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئاسة شئون الحرمين تطلق حزمة من المبادرات لموسم الحج

المسجد الحرام
المسجد الحرام

تطلق الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بوكالة الشئون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام؛ حزمة من المبادرات لموسم حج 1444هـ، والتي تشتمل على 17 مبادرة.

وأوضحت مدير إدارة المبادرات وتحقيق الرؤية نورة بنت عبدالعزيز الشبيلي- في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت- أن وكالات الشئون التطويرية النسائية تسير بخطى ثابتة وواثقة في ضوء خطط منهجية من خلال تفعيل برامج تطويرية وأنشطة متنوعة ومبادرات مثمرة، والتي تسهم بشكل فاعل في إثراء تجربة القاصدات بمختلف فئاتهن، وبعدة لغات مختلفة خدمة لقاصدات بيت الله الحرام.

من جهتها؛ أشارت وكيل الرئيس العام لتمكين المرأة والمبادرات وتحقيق الرؤية مرام بنت عبدالكريم المعطاني، إلى تنوع مبادرات وكالات الشئون التطويرية النسائية لحج هذا العام، والتي تميزت باشتمالها على جميع الجوانب الإثرائية، والفكرية، والثقافية، والدينية، والإنسانية، والرقمية، وذلك لإنجاز خطة الرئاسة التطويرية 2024.

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