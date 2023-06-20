الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

مع بدء ثاني أيام العشر الأوائل من ذي الحجة حرص المسلمين في كافة أنحاء الجمهورية معرفة ننشر مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 في محافظات مصر عبر جوجل، للانتظام في أداء الصلوات الخمسة في مواعيدها الصحيحة، والإكثار من الأدعية.

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 في محافظات مصر

من خلال هذه السطور، تنشر «الدستور»، مواقيت الصلاة في اليوم الثلاثاء 20- 6- 2023، وذلك في عدد من المدن ومن المحافظات.

مواقيت الصلاة اليوم قد جاءت مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء، ببعض محافظات الجمهورية كما يلي:

مواقيت الصلاة اليوم 

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 20 يونيو  في محافظة الإسكندرية
موعد أذان الفجر: 4:7 صباحًا
موعد أذان الظهر: 01:01 مساء
موعد أذان العصر: 3:40 مساء
موعد أذان المغرب: 8:04 مساء
موعد أذان العشاء: 9:42 مساء

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 20 يونيو في الدقهلية
موعد أذان الفجر: 4:1 صباحًا
موعد أذان الظهر: 12:55 مساء
موعد أذان العصر: 4:33 مساء
موعد أذان المغرب: 8:00 مساءً
موعد أذان العشاء: 9:35 مساء

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 20 يونيو في محافظة القاهرة
موعد أذان الفجر: 4:07 صباحًا
موعد أذان الظهر: 12:56 مساء
موعد أذان العصر: 4:32 مساء
موعد أذان المغرب: 7:59 مساءً
موعد أذان العشاء: 9:32 مساء

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 20 يونيو في محافظة أسوان
أذان الفجر: 4:24 صباحًا
أذان الظهر: 12:49 صباحًا
أذان العصر: 4:09 مساء
أذان المغرب: 7:38 مساء
أذان العشاء: 9:03 مساء

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 20 يونيو في محافظة الغربية
موعد أذان الفجر: 4:05 صباحا
أذان الظهر: 12:57 مساء
أذان العصر: 4:34 مساء
أذان المغرب: 8:01 مساءً
أذان العشاء: 9:36 مساءً

مواقيت الصلاة بمحافظة سوهاج اليوم الثلاثاء 20 يونيو 
موعد أذان الفجر: 4:20 صباحا
أذان الظهر: 12:54 مساء
أذان العصر: 4:20 مساء
أذان المغرب: 7:49 مساء
أذان العشاء: 9:17

مع بدايتها اليوم.. الأدعية المستحبة فى العشر الأوائل من ذى الحجة 2023

"لبيك اللهم لبيك".. فضل العشر الأوائل من شهر ذى الحجة وأفضل الأدعية المأثورة

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 20 يونيو في محافظة دمياط
موعد أذان الفجر: 3:59 صباحًا
أذان الظهر: 12:53 مساء
أذان العصر: 4:33 مساء
أذان المغرب: 7:59 مساء
أذان العشاء: 9:35 مساء

مواقيت الصلاة بمحافظة قنا اليوم الثلاثاء 20 يونيو 
موعد أذان الفجر: 4:16 صباحًا
أذان الظهر: 12:50 مساء
أذان العصر: 4:15 مساء
أذان المغرب: 7:44 مساء
أذان العشاء: 9:12 مساء

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