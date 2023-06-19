الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو مجلس النواب: مصر وليبيا بلد واحد بصلة القرابة والدم

مجلس النواب
مجلس النواب

أكدت النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب، أن الحدود بين مصر وليبيا ما هي إلا مراسم وإجراءات صورية لكن الحقيقة هي أن شعبي الدولتين مترابط دائمًا.

وقالت "الألفي" خلال كلمته بجلسة مجلس النواب الليبي، اليوم الإثنين، إن مصر وليبيا بلد واحد بصلة القرابة والدم إلى جانب الصلة التاريخية، مؤكدة دعمها ليبيا، كون الشعبين المصري والليبي إخوة وسند لبعضهم البعض.

وكشفت عضو مجلس النواب المصري، إن مصر وليبيا بلد واحد بصلة القرابة والدم إلى جانب الصلة التاريخية، مؤكدة دعمها ليبيا، كون الشعبين المصري والليبي إخوة وسندًا لبعضهم البعض، مؤكدة أن الحدود بين مصر وليبيا ما هي إلا مراسم وإجراءات صورية لكن الحقيقة هي أن شعبي الدولتين مترابط دائمًا، متمنية لدولة ليبيا التقدم والازدهار.

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