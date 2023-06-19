"الجبالي" يشيد بحفاوة استقبال المجلس الليبي للوفد المصري

وجه المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الشكر لأعضاء مجلس النواب الليبي، على إشاداتهم بعمق وأهمية العلاقات بين مصر وليبيا.

وقال المستشار الجبالي، خلال لكته في جلسة البرلمان الليبي، اليوم:"شرف عظيم لي ولزملائي بوفد مجلس النواب المصري، أن كانت أول زيارة يستقبلها مجلسكم الموقر، من البرلمان المصري".

وأضاف المستشار الجبالي:"كتب الله لنا شرفا عظيما من قبل، أن كانت أول زيارة لمجلس الشعب السوري، من زملائي في مجلس النواب المصري".

وكان رئيس مجلس النواب قد وصل الى ليبيا وذلك في مستهل زيارة يلتقي خلالها المستشار عقيلة صالح، ومن المقرر أن تشهد الزيارة مباحثات بشأن التطورات التي تشهدها الساحة الليبية خلال الآونة الأخيرة حول ما توصلت إليه اجتماعات اللجنة المشتركة 6+6 لوضع قوانين الانتخابات.