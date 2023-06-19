عقيلة صالح: لجنة "6+6" هدفها الوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية

أكد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أن البرلمان سيعمل مع مجلس الدولة على تشكيل حكومة تتولى العمل على الاستحقاق الرئاسي في أقرب وقت ممكن، موضحًا جهود لجنة "6+6" في تقريب وجهات النظر، للوصول لمرحلة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وعن الدور المصري، قال "صالح" خلال جلسة بالبرلمان الليبي حضرها المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ب رفقة وفد برلماني، والتي نقلتها "القاهرة الإخبارية"، إن بلاده تقدر الدور المصري الداعم لأمن ليبيا واستقرارها، مشيرًا إلى أن الليبيين قادرون على حل مشكلات بلادهم بسواعد أبناء الشعب وبدعم الأشقاء والأصدقاء.

كما أعرب رئيس مجلس النواب الليبي، عن تقديره للدور الذي تلعبه مصر في دعم ليبيا وشعبها، مستعرضًا بعض المحطات التاريخية بين البلدين، التي كان أبرزها تأسيس المقاومة والجيش الليبي في مصر لقيادة عمليات تحرير ليبيا من الاحتلال الإيطالي.