رئيس مجلس النواب يدعو جميع الأطراف لتغليب المصلحة الليبية للوصول لحل سلمى

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مصر تؤكد دعم واستقرار ووحدة ليبيا، داعيًا جميع الأطراف لتغليب المصلحة الليبية للوصول إلى حل سلمي يفضي إلى تحقيق تطلعات الشعب الليبي.

جاء ذلك خلال جلسة بروتوكولية عقدها مجلس النواب الليبي، اليوم الإثنين، في مدينة بنغازي برئاسة المستشار عقيلة صالح، رئيس المجلس.

كما شدد المستشار حنفي جبالي، على دعم مصر لليبيا وكل ما يعزز أمنها واستقرارها.

من جانبه، أعرب عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، عن تقدير الشعب الليبي لدعم ‎مصر المؤسسات الليبية، مؤكدًا أن البرلمان الليبي سيعمل مع مجلس الدولة لتشكيل حكومة وطنية.

وكان رئيس مجلس النواب قد وصل الى ليبيا وذلك في مستهل زيارة يلتقي خلالها المستشار عقيلة صالح، ومن المقرر أن تشهد الزيارة مباحثات بشأن التطورات التي تشهدها الساحة الليبية خلال الآونة الأخيرة حول ما توصلت إليه اجتماعات اللجنة المشتركة 6+6 لوضع قوانين الانتخابات.