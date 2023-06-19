الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 3 سنوات للمتهم بالتهرب من دفع مليون و350 ألف للضرائب

جريدة الدستور

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، بمعاقبة المتهم م.ع غيابيا، بالحبس 3 سنوات مع الشغل، وكفالة 200 ألف جنيه، وتغريمه مبلغ وقدره مليون و350 ألف جنيه، مقدار ما يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها والمصاريف، لتهربه من دفع الضرائب.

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز صادق رئيس المحكمة، وبحضور المستشار أحمد عز وكيل النائب العام، وبحضور وسام حنفي أمين سر.

ووجهت جهات التحقيق للمتهم تهمة التهرب من دفع مبلغ مليون و350 ألف جنيه للضرائب عن مجمل أعماله، وأحالت جهات التحقيق المتهم للمحكمة التي أصدرت حكمها بحبسه 3 سنوات وغرامة مليون و350 ألف جنيه.

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