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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

السعودية تُسجل 926 ألف حاج و15 مليون معتمر فى 2022

الحج
الحج

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، الإثنين، أن إجمالي أعداد المعتمرين خلال عام 2022، بلغ 24,715,307 معتمر، فيما بلغ إجمالي أعداد الحجاج 062, 926 حاجّ معظمهم من خارج المملكة.

وقالت الهيئة السعودية، في بيان، إن من بين المعتمرين 9,517,829 معتمر أدوا العمرة لمرة واحدة، فيما بلغ إجمالي المعتمرين من الخارج 8,372,429 معتمر، من بينهم 44,20% من الذكور و55,80% إناث، فيما بلغ إجمالي عدد المعتمرين من الداخل 16,342,878 معتمر، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”.

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وبينت الهيئة العامة للإحصاء لموسم الحج خلال العام الماضي 1443هـ - 2022 أن نسبة الحجاج القادمين إلى المملكة عبر النقل الجوي بلغت 94,7% من إجمالي الحجاج، بينما شكل النقل البري 4.5%، في حين كان النقل البحري أقل وسيلة لنقل حجاج الخارج بنسبة 0.8%.
وأشارت الهيئة إلى أن إجمالي أعداد القوى العاملة المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن خلال العام الماضي 1443هـ من مختلف القطاعات والجهات الحكومية والخاصة قد تجاوز 236 ألف موظف وموظفة منهم 73,556 في قطاع الخدمات العامة، و26,392 في قطاع الخدمات الطبية، و19,421 في قطاع خدمات النقل، بينما بلغ إجمالي القوى العاملة في قطاع الاتصالات 3,728 موظف وموظفة.
وبحسب البيان اعتمدت الهيئة العامة للإحصاء في إصدار البيانات والمؤشرات الإحصائية للحج والعمرة لعام 1443هـ/2022م على بيانات السجلات الإدارية، والمتمثلة في جميع الجهات الحكومية والخاصة المعنية بخدمة الحجاج.

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