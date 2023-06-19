لجنة الحج والزيارة السعودية: وصول أكثر من 744 ألف حاج إلى المدينة المنورة حتى اليوم

كشفت إحصائية لجنة الحج والزيارة السعودية لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى اليوم الإثنين بلغ 744862 حاجًا من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبحرية لأداء فريضة حج هذا العام.

وأوضحت الإحصائية التي أوردتها وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم، أن إجمالي الوصول ليوم أمس الأحد بلغ 26879 حاجًا وصل منهم 18935 حاجًا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 84 رحلة، بينما استقبل مركز الهجرة 90 رحلة تقل 2938 حاجًا، واستقبل مركز حجاج البر 151 رحلة تقل 4896 حاجًا، واستقبلت محطة قطار الحرمين الشريفين 110 حجاج عبر ١٢ رحلة.

من جهة أخرى، أطلقت وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي برنامجًا بعنوان "راحة وروحانية في المسجد النبوي" للتواصل مع الزوار والمصلين والترحيب بهم وإهدائهم وإثراء تجربتهم، ضمن حملة "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا من الوصول إلى الحصول" في موسمها الحادي عشر.

من ناحية أخرى، تواصل مبادرة "طريق مكة" تقديم خدماتها للمستفيدين من الحجاج الأتراك، حيث غادرت مطار إسطنبول الدولي أمس رحلة متوجهة إلى المدينة المنورة.

واستفاد ضيوف الرحمن من الخدمات المقدمة لهم، حيث أنهوا إجراءات سفرهم في وقت قياسي بعد التحقق من توافر الاشتراطات اللازمة.

وأبدى الحجاج امتنانهم للمملكة العربية السعودية على هذه المبادرة، التي تسهِّل لضيوف الرحمن إجراءات دخول المملكة العربية السعودية، وتختصر عليهم الوقت والجهد، وقد عبَّروا عن سرورهم وهم يتجهون إلى أطهر بقاع الأرض لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، سائلين الله العلي القدير أن يتقبَّل سعيهم، وأن يجزيَ المملكة خير الجزاء على ما تقدمه لحجاج بيت الله الحرام.

من جهة أخرى، جهزت أمانة العاصمة المقدسة 16 بلدية فرعية بمكة المكرمة و28 مركزًا للخدمات بالمشاعر المقدسة، لتقديم الخدمات في إطار حرص الأمانة على تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

وحشدت الأمانة كل طاقاتها البشرية والمادية مدعومة بفرق مساندة من بعض القطاعات ذات العلاقة، مع تجهيز أسطول من المعدات والآليات، علاوة على تسخير كل الإمكانات اللازمة استعدادًا لتقديم أعلى مستويات في الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

وشهد المسجد النبوي انسيابية حركة الحشود البشرية في الدخول إليه والخروج منه على مدار الساعة في مكان يقصده ملايين الزوار والمصلين وضيوف الرحمن على طوال العام وبكثافات عالية خلال الصلوات الخمس وفي مواقع الزيارة والدخول للروضة الشريفة.

وتنفذ وكالة شئون المسجد النبوي، ممثلة في وكالة الحشود والتفويج، بالتنسيق والتكامل مع الجهات الأمنية، خطة موسم الحج المعتمدة من قبل مختصين ومهندسين في إدارة الحشود البشرية، ويقوم على تنفيذها كوادر بشرية مدربة تمتلك مهارة عالية في التعامل مع الحشود باحترافية لتسهيل وصولها للمصليات ومواقع الزيارة والخدمات بيسـر وسهولة.

وتواجد المراقبون على امتداد الممرات عند دخول ضيوف الرحمن والمصلين لساحات المسجد النبوي لمنع تكدس الحشود، وضمان انسيابية الحركة في الممرات والتفويج للمصليات داخل المسجد النبوي وسطحه ثم للساحات الخارجية ثم الساحات الغربية الجديدة، وترك مناطق انتشار للزوار ونقاط للطوارئ لضمان انسيابية الحركة وتهيئة المواقع المناسبة للصلاة وحرية الحركة في تقديم الخدمات بيسر وسهولة.