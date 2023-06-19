الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"أمن المنافذ" يضبط 2062 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها:

فى مجال ضبط المخالفات المرورية

 

ضبط 2062 مخالفة مرورية متنوعة.

 

فى مجال الأمن العام:

 

ضبط 20 قضية.

 

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة:

 

ضبط قضيتين.

 

فى مجال تنفيذ الأحكام:

 

تنفيذ 195 حكما قضائيا متنوعا.

 

في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات:

 

ضبط 4 قضايا.

 

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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