وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء بعيد الأضحى المبارك.

وتوجه وزير الأوقاف بالدعاء :" سائلًا الله -عز وجل- أن يوفق الرئيس لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يعينه ويسدد خطاه، وأن يجعل هذا العيد عيد يمن وبركة وأمن وأمان على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وأن يجعل سبحانه وتعالى هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة أيام خير وسعة على مصر وأهلها أجمعين ، وأن يوفقنا فيها لطاعته ، وأن يرزقنا خيرها وبركتها والرضا والقبول فيها".