تحقيقات موسعة فى واقعة العثور على جثة فتاة فى الجيزة

فتحت نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في قضية العثور على جثة فتاة بأحد الشوارع بالجيزة، حيث أشارت مناظرة الجثة إلى وجود شبهة جنائية.

وعثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على جثة فتاة وأشارت التحريات إلى وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد باختفاء فتاة والعثور على جثتها، انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وعثر على جثة الفتاة، وتبين من خلال مناظرة الجثة، وإجراء التحريات، وجود شبهة جنائية في وفاتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وتكثيف التحريات لكشف ملابساته، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.