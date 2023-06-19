الإمارات وقطر تقرران إعادة التمثيل الدبلوماسى بينهما

أعلنت دولتا الإمارات وقطر، اليوم الإثنين، إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز.

وقالت الإمارات إنه انطلاقًا من اتفاق العلا وحرصًا من الدولتين على تعزيز العلاقات الثنائية، تعلن إعادة التمثيل الدبلوماسي بينها وبين دولة قطر، وذلك باستئناف سفارة دولة الإمارات في الدوحة وسفارة دولة قطر في أبوظبي وقنصليتها في دبي مزاولة أعمالهما اليوم الإثنين.

وأكد الجانبان أن هذه الخطوة تأتي تجسيًا لإرادة قيادتي البلدين، وتعزيزًا لمسيرة العمل العربي المشترك، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.