اخبار فاتتك|بدء صرف بدلات المنتقلين للعاصمة الإدارية.. والعثور على قاتل فتاة الجيزة

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأحداث السياسية والاجتماعية والرياضية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

- صرف بدلات المنتقلين للعاصمة الإدارية



تبدأ الحكومة اعتبارًا من الموازنة الجديدة للعام المالى 2023/ 2024، صرف بدل انتقال أو بدل سكن للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، على أن يكون بدل الانتقال لمن لا يرغب فى تملك وحدة سكنية فى مدينة بدر، وتتراوح قيمته بين 2000 لـ2500 جنيه طبقًا للدرجة الوظيفية، وبدل سكن بقيمة تتراوح بين 4000 لـ5000 جنيه طبقًا للدرجة الوظيفية للراغبين فى تملك وحدات سكنية بمدينة بدر "سكن مصر".

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- العثور على قاتل فتاة الجيزة

تمكن رجال مباحث الجيزة، بقيادة اللواء محمد الشرقاوي، مدير المباحث، من تحديد هوية المتهم بقتل فتاة داخل مسكنها بالجيزة، حيث استمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرتها، وتبين وجود شبهة جنائية في وفاتها

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- ناهد السباعي بدون مكياج

نشرت الفنانة ناهد السباعي صورة جديدة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

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- تعرف على تنسيق الثانوية فى قنا

يتصدر البحث عن تنسيق الثانوية العامة والثانوية التجارية وباقي المدارس الفنية والتطبيقية في محافظة قنا محركات البحث في الساعات الأخيرة من قبل الناجحين في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/ 2023، وذلك لتحديد مستقبلهم الدراسي وتحديد مسارهم العلمي.

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