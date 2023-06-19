الإثنين 19 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تنسيق القبول فى الثانوية العامة 2023- 2024 بمحافظة قنا

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

يتصدر البحث عن تنسيق الثانوية العامة والثانوية التجارية وباقي المدارس الفنية والتطبيقية في محافظة قنا محركات البحث في الساعات الأخيرة من قبل الناجحين في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023، وذلك لتحديد مستقبلهم الدراسي  وتحديد مسارهم العلمي.

محافظ قنا يعلن تنسيق الثانوية العامة 2023

وفي وقت سابق، اعتمد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، تنسيق الشهادة الإعدادية للطلاب الناجحين والمنقولين إلى الصف الأول الثانوي العام والفني، للعام الدراسي 2023/2024، بعد الاطلاع على القرارات المنظمة لقواعد القبول بالمدارس، ودراسة الإحصاء التكراري للناجحين بالشهادة الإعدادية العامة والإعدادية المهنية دور أول يونيو 2023.

تنسيق القبول في الثانوية العامة 2023-2024

حددت محافظة قنا  الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام ليكون 250 درجة بجميع المدارس الثانوي العام، على أن تحدد المدارس الثانوي الخاصة الحد الأدنى للقبول بها حسب المعدلات من حيث عدد الفصول وكثافتها، طبقًا للائحة المنظمة كل مدرسة، وبالنسبة لطلاب فصول الخدمات فيتم ترتيب المتقدمين طبقًا للمجموع تنازليًا وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، كما يراعى كثافة الفصول، طبقًا للقرار الوزاري رقم (357) لسنة 2018. 

تنسيق الثانوية العامة 2023-2024 محافظة الدقهلية

تنسيق الثانوية العامة 2023 في قنا: المؤشرات الأولية والأوراق المطلوبة

تنسيق محافظة المنوفية 2023- 2024 جميع المراحل

تنسيق  المدراس الفنية بمحافظة قنا 2023- 2023

كما جاء تنسيق المدارس الثانوية الصناعية الميكانيكية نظام الثلاث سنوات 190 درجة، والمدارس الثانوية الصناعية الزخرفية نظام الثلاث سنوات 170 درجة، والمدارس الثانوية الصناعية بنات نظام الثلاث سنوات 150 درجة، والمدارس الثانوية الصناعية مزدوج أقسام ميكانيكا 160 درجة، المدارس الثانوية الصناعية مزدوج أقسام زخرفية 150 درجة، شرط اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات.

 وجاء تنسيق المدارس الثانوية الصناعية إعداد مهنى أقسام ميكانيكا شرط مجال أول صناعي 180 درجة، والمدارس الثانوية الصناعية إعداد مهنى أقسام زخرفية شرط مجال أول صناعي 120 درجة، بينما جاء تنسيق فصول خدمات التعليم الصناعي الأقسام الميكانيكية بنين 160 درجة وفصول خدمات التعليم الصناعي الأقسام الزخرفية بنين 145 درجة وفصول خدمات التعليم الصناعي الأقسام الزخرفية بنات 140 درجة.

تنسيق الثانوية التجارية في محافظة قنا 2023-2024 

وجاء تنسيق التعليم الثانوي التجاري بحد أدنى 233 درجة للمدارس الثانوية التجارية (بنين- بنات) نظام الثلاث سنوات، و200 درجة لفصول خدمات التعليم التجاري بنين وبنات، و180 درجة لتنسيق التعليم الفني المزدوج التجاري نظام الثلاث سنوات، و240 درجة للمدارس الثانوية التجارية الفندقية، شرط اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات.

بينما جاء تنسيق المدارس الثانوية الزراعية ( بنين وبنات) نظام الثلاث سنوات تحدد 140 درجة، وتنسيق المدارس الثانوية الزراعية إعداد مهني نظام الثلاث سنوات شرط مجال أول زراعى 120 درجة، مع العلم بأن المدارس الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات تقبل جميع الإدارات التعليمية بنفس تنسيق المدارس ذات الثلاث سنوات.

قنا محافظة قنا تنسيق الثانوية العامة الثانوية العامة 2023 - 2024 تنسيق القبول تنسيق المدراس الفنية محافظة قنا 2023- 2023

مواد متعلقة

تنسيق الثانوية العامة 2023-2024 محافظة الدقهلية

الأكثر قراءة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

مصطفى فتحي: مستمر مع بيراميدز في الموسم الجديد

رئيس جهاز سفنكس يوجه بسرعة الانتهاء من تقنين أوضاع الأراضى بالمدينة

لميس جابر تكشف لـ"الشاهد" تفاصيل لقائها مع مبارك ورأيه فى السيسى

لميس جابر لـ"الشاهد": 30 يونيو حالة تلاحم غير طبيعية

زلزال بقوة 6.4 يضرب خليج كاليفورنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ثورة يونيو 2013في الثقافة

محمود خليل

مصرع «القروى الشهير»

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

ماجد حبته

جلسة إفريقية مع بوتين

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 7 فلسطينيين فى القدس

حكومة الاحتلال الإسرائيلى تقرر تسريع مراحل البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية

عضو بالكنيست: إسرائيل قد تقبل تفاهمًا نوويًا بين واشنطن وطهران