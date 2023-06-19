بعد العثور على جثتها.. تحديد هوية المتهم بقتل فتاة الجيزة

تمكن رجال مباحث الجيزة، بقيادة اللواء محمد الشرقاوي، مدير المباحث، من تحديد هوية المتهم بقتل فتاة داخل مسكنها بالجيزة، حيث استمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرتها، وتبين وجود شبهة جنائية في وفاتها.

وحدد رجال المباحث هوية المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وكانت البداية عندما ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد اختفاء فتاة والعثور على جثتها، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وعثر على جثة الفتاة، وتبين من خلال مناظرة الجثة، وإجراء التحريات، وجود شبهة جنائية في وفاتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وتكثيف التحريات لكشف ملابساته، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.