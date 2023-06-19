بنس: لائحة اتهام ترامب "تبعث برسالة مروعة" إلى العالم

قال نائب الرئيس الأمريكى السابق مايك بنس، الأحد، إن لائحة الاتهام الفيدرالية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب "تبعث برسالة مروعة" إلى العالم.

وقال بنس في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "بصفتي شخصًا، مثل الولايات المتحدة على المسرح العالمي، وعضوًا في لجنة العلاقات الدولية لمدة عشر سنوات، فإننا (الولايات المتحدة) المعيار الذهبي للعدالة في العالم".



وأضاف أن "رؤية رئيس سابق للولايات المتحدة يخضع للائحة اتهام من قبل إدارة الرئيس الحالي، والتي قد يواجهها مرة أخرى في المستقبل، يبعث برسالة مروعة إلى العالم الأوسع".



وقال بنس إن لائحة الاتهام التي أصدرتها وزارة العدل الأمريكية "لم تؤد إلا إلى مزيد من الانقسام في سياساتنا المنقسمة".



وأضاف أنه في حين أن التهم الموجهة إلى الرئيس السابق "خطيرة"، فإنه يتمنى أن تجد وزارة العدل طريقة بديلة لحل التحقيق.



وتهرب بنس من سؤال حول ما إذا كان سيعفو عن ترامب إذا تم انتخابه رئيساً، قائلاً إنه لا يعرف لماذا "يفترض" المرشحون الجمهوريون الآخرون للرئاسة لعام 2024 أن الرئيس السابق سيكون مذنباً.



وفي سياق أخر، تطرق مايك بنس إلى سقف الدين الأمريكي قائلا إن موقف ترامب بشأن الدين القومي "مطابق" لموقف بايدن".



وأضاغ: "بالنسبة لي، يجب أن يكون الحزب الجمهوري هو حزب النمو والمسؤولية المالية والإصلاح. أعتقد أننا مدينون لأبنائي وأولادكم، ولأحفادي وأحفادكم، أن نكون صريحين مع الشعب الأمريكي بشأن حجم هذا الدين القومي".