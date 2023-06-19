جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 19-6-2023 والقنوات الناقلة

مع بدء الساعات الأولى في صباح اليوم سعى عشاق ومحبين كرة القدم لمعرفة مواعيد مباريات اليوم الإثنين 19-6-2023 والقنوات الناقلة عبر جوجل، من أجل متابعة كافة المباريات في أوقاتها المحددة.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 19-6-2023 والقنوات الناقلة

تستعرض "الدستور" جدول مباريات اليوم الإثنين 19 يونيو 2023 في كافة البطولات العالمية والمباريات الودية، وكذلك ما هي القنوات الناقلة للمباريات.

ونبدأ وننتهي خلال حديثنا عن جميع مباريات اليوم الإثنين الموافق 19 يونيو 2023 عن الجولة في التصفيات المؤهلة ليورو 2024، حيث ستكون هناك أكثر من مباراة هامة يكون من ضمنها مباراة فريق فرنسا ضد فريق اليونان، إنجلترا ضد فريق مقدونيا الشمالية، فريق سلوفينيا ضد الدنمارك، ونادي تركيا في مواجهة ويلز.

كما ستتابع "الدستور" عدد من المباريات الودية الشيقة مثل "مباراة الأرجنتين إندونيسيا"، ومباراة "قطر ضد نيوزيلاندا"، بالإضافة لمواجهة الأردن وجامايكا.

وفي هذا التقرير سنتعرف سويًا على بعض مباريات اليوم الإثنين الموافق 19 يونيو 2023 والقنوات الناقلة.

مباريات التصفيات المؤهلة ليورو 2024

فريق أوكرانيا- فريق مالطا في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر والسعودية -

نادي سويسرا - فريق رومانيا في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مصر والسعودية -

فريق تركيا - فريق ويلز في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مصر والسعودية -

إنجلترا - مقدونيا الشمالية في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مصر والسعودية -

فريق فرنسا - نادي اليونان في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium

فريق سلوفينيا - نادي الدانمارك في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مصر والسعودية -

مواعيد المباريات الدولية الودية اليوم الإثنين

نادي جامايكا - فريق الأردن في تمام الساعة 15:00 بتوقيت مصر والسعودية -

فريق إندونيسيا - فريق الأرجنتين في تمام الساعة 15:30 بتوقيت مصر والسعودية SSC HD

فريق قطر - نادي نيوزيلاندا في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر والسعودية