فيتوريا يكشف سبب غياب محمد صلاح عن مباراة جنوب السودان

كشف البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، السبب وراء غياب محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي عن ودية جنوب السودان.

ويستضيف منتخب مصر نظيره جنوب السودان، غدا الأحد، خلال فترة التوقف الدولي.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي للمباراة: "عدم مشاركة صلاح أمام جنوب السودان؟، أنا أعمل ما أراه صحيحًا وصلاح لعب تقريبًا هذا الموسم قرابة 56 مباراة وهو أكثر لاعب مساهمة في الأهداف".

وأضاف مدرب منتخب مصر: "دائمًا ما يكون التوقف الدولي في شهر يونيو من أصعب التوقفات في الموسم، وبالنسبة للاعبين الكبار يجب أن يحصلوا على فرصة للراحة بشكل أكبر".

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية، عقب الفوز على غينيا بهدفين لهدف في الجولة الخامسة من دور المجموعات في التصفيات القارية.