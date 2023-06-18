دوري الأمم الأوروبية.. تشكيل إيطاليا الرسمي لمواجهة هولندا في مباراة "المركز الثالث"

أعلن روبيرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا لمواجهة هولندا بمباراة تحديد المركز الثالث في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويلتقي منتخب إيطاليا بنظيره الهولندي، في مباراة قوية وحاسمة ستُقام على ملعب "دي جروليتش فيتسه" في هولندا"، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة دوري الأمم الأوروبية 2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة هولندا ضد إيطاليا في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة دوري الأمم الأوروبية، اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل إيطاليا الرسمي استعدادًا لمواجهة هولندا في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة دوري الأمم الأوروبية

وجاء تشكيل إيطاليا الرسمي استعدادًا لمواجهة هولندا في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة دوري الأمم الأوروبية، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دونارما.

خط الدفاع: تولوي – بونجيورنو – أتشيريي.

خط وسط الملعب: جنونتو – فراتيسي – كريستانتي - ماركو فيراتي – ديماركو.

في خط الهجوم: راسبادوري – ريتيجوي.

وكان منتخب هولندا قد تأهل إلى مباراة تحديد المركز الثالث، بعدما خسر أمام كرواتيا بنتيجة 2-4، في الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

بينما خسر منتخب إيطاليا أمام منتخب إسبانيا بهدف نظيف، في الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

في حين يلتقي منتخب إسبانيا بنظيره الكرواتي على ملعب "فينورد"، اليوم الأحد، في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية 2023.