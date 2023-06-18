موعد مباراة إسبانيا ضد كرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة و محبي الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الأحد، في المباراة النهائية من المسابقة.

موعد مباراة إسبانيا ضد كرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023

من المقرر أن يكون موعد مباراة إسبانيا ضد كرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية، اليوم الأحد، في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "فينورد" في هولندا.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا ضد كرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023

ستُذاع مباراة إسبانيا ضد كرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ويسعى منتخب إسبانيا، تحت قيادة المدرب لويس دي لا فوينتي، في مواصلة نغمة الانتصارات والتتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية في النسخة الحالية الثالثة من المسابقة.

في المقابل، يرغب منتخب كرواتيا، تحت قيادة المدرب زلاتكو داليتش، في تحقيق الفوز في مباراة اليوم أيضًا، وحصد لقب دوري الأمم الأوروبية الغائب عن خزائنه.

وتُعد هذه النسخة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، حيث توّج منتخب البرتغال باللقب في النسخة الأولى، بعد الفوز على هولندا في المباراة النهائية بهدف دون رد.

بينما حصد منتخب فرنسا اللقب في النسخة الثانية، بعد فوزه على منتخب إسبانيا في المباراة النهائية بنتيجة 2-1.

مشوار إسبانيا وكرواتيا في بطولة دوري الأمم الأوروبية 2023

- وكان منتخب إسبانيا قد تأهل إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية، بعدما تغلّب على إيطاليا بنتيجة 2-1.

- بينما خطف منتخب كرواتيا بطاقة التأهل إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية، على حساب هولندا بنتيجة 4-2.

- في حين يلتقي منتخب إيطاليا نظيره الهولندي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، اليوم الأحد، على ملعب "دي جرولش فيست"، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.