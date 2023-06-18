مواعيد مباريات اليوم الأحد 18-6-2023 والقنوات الناقلة
يهتم عشاق الساحرة المستديرة بالبحث عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 18-6-2023 والقنوات الناقلة لها للاستمتاع وقضاء الأوقات المميزة في مشاهدة المباريات للفرق المنافسة.
مواعيد مباريات اليوم الأحد 18-6-2023 والقنوات الناقلة
نعرض خلال السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الأحد 18-6-2023 والقنوات الناقلة لها لمشاهدتها والاستمتاع بها.
مباريات دوري الأمم الأوروبية
هولندا × إيطاليا
الساعة 4:00 مساء
كرواتيا × إسبانيا
الساعة 9:45 مساء
مباريات تصفيات أمم أفريقيا والقنوات
تنزانيا × النيجر
الساعة 4:00
على beIN Sports
رواندا × موزمبيق
الساعة 4:00
على beIN Sports
مدغشقر × غانا
الساعة 5:00
على beIN Sports
أوغندا × الجزائر
الساعة 6:00
على beIN Sports
إسواتيني × توغو
الساعة 6:00
على beIN Sports
الكونغو × مالي
الساعة 7:00
على beIN Sports
سيرا ليون × نيجيريا
الساعة 7:00
على beIN Sports
الرأس الأخضر × بوركينا فاسو
الساعة 7:00
على beIN Sports
الغابون × جمهورية الكونغو
الساعة 9:00
على beIN Sports
دوري غرب آسيا تحت 23 عام والقنوات الناقلة
إيران × الأردن
الساعة 6:00 مساء
على قناة الأردن الرياضية
العراق × عمان
الساعة 9:00 مساء
على ثناة العراقية الرياضية
دوري كأس آسيا للناشئين والقنوات الناقلة
لاوس × اليمن
الساعة 1:00 مساء
على قناة يمن سبورت
ماليزيا × تايلاند
الساعة 3:00
على bein sport
دورة تولون الدولية والقنوات الناقلة
فرنسا × أستراليا
الساعة 3:30
على بي إن سبورت
بنما × المكسيك
الساعة 7:00
على قناة الكأس الرياضية