الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 18-6-2023 والقنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

يهتم عشاق الساحرة المستديرة بالبحث عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 18-6-2023 والقنوات الناقلة لها للاستمتاع وقضاء الأوقات المميزة في مشاهدة المباريات للفرق المنافسة.
 

مواعيد مباريات اليوم الأحد 18-6-2023 والقنوات الناقلة
 

نعرض خلال السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الأحد 18-6-2023 والقنوات الناقلة لها لمشاهدتها والاستمتاع بها.
 

مباريات دوري الأمم الأوروبية 

هولندا × إيطاليا 

الساعة 4:00  مساء 

كرواتيا × إسبانيا 

الساعة 9:45 مساء 

 

مباريات تصفيات أمم أفريقيا والقنوات 

تنزانيا × النيجر 
الساعة 4:00
على beIN Sports

رواندا × موزمبيق
الساعة 4:00 
على beIN Sports

مدغشقر × غانا
الساعة 5:00 
على beIN Sports
 

أوغندا × الجزائر 
الساعة 6:00 
على beIN Sports

إسواتيني × توغو
الساعة 6:00 
على beIN Sports

الكونغو × مالي
الساعة 7:00 
على beIN Sports

سيرا ليون × نيجيريا 
الساعة 7:00 
على beIN Sports

الرأس الأخضر × بوركينا فاسو 
الساعة 7:00
على beIN Sports

الغابون × جمهورية الكونغو
الساعة 9:00 
على beIN Sports 

مواعيد مباريات الأهلي القادمة والقنوات الناقلة

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دوري غرب آسيا تحت 23 عام والقنوات الناقلة 
 

إيران × الأردن
الساعة 6:00 مساء 
على قناة الأردن الرياضية

العراق × عمان
الساعة 9:00  مساء 
على ثناة العراقية الرياضية
 

دوري كأس آسيا للناشئين والقنوات الناقلة 

لاوس × اليمن 
الساعة 1:00 مساء 
على قناة يمن سبورت
 

ماليزيا × تايلاند
الساعة 3:00 
على bein sport
 

دورة تولون الدولية والقنوات الناقلة 

فرنسا × أستراليا
الساعة 3:30 
على بي إن سبورت

بنما × المكسيك
الساعة 7:00 
على قناة الكأس الرياضية 

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