يهتم عشاق الساحرة المستديرة بالبحث عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 18-6-2023 والقنوات الناقلة لها للاستمتاع وقضاء الأوقات المميزة في مشاهدة المباريات للفرق المنافسة.



مواعيد مباريات اليوم الأحد 18-6-2023 والقنوات الناقلة



نعرض خلال السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الأحد 18-6-2023 والقنوات الناقلة لها لمشاهدتها والاستمتاع بها.



مباريات دوري الأمم الأوروبية

هولندا × إيطاليا

الساعة 4:00 مساء

كرواتيا × إسبانيا

الساعة 9:45 مساء

مباريات تصفيات أمم أفريقيا والقنوات

تنزانيا × النيجر

الساعة 4:00

على beIN Sports

رواندا × موزمبيق

الساعة 4:00

على beIN Sports

مدغشقر × غانا

الساعة 5:00

على beIN Sports



أوغندا × الجزائر

الساعة 6:00

على beIN Sports

إسواتيني × توغو

الساعة 6:00

على beIN Sports

الكونغو × مالي

الساعة 7:00

على beIN Sports

سيرا ليون × نيجيريا

الساعة 7:00

على beIN Sports

الرأس الأخضر × بوركينا فاسو

الساعة 7:00

على beIN Sports

الغابون × جمهورية الكونغو

الساعة 9:00

على beIN Sports

دوري غرب آسيا تحت 23 عام والقنوات الناقلة



إيران × الأردن

الساعة 6:00 مساء

على قناة الأردن الرياضية

العراق × عمان

الساعة 9:00 مساء

على ثناة العراقية الرياضية



دوري كأس آسيا للناشئين والقنوات الناقلة

لاوس × اليمن

الساعة 1:00 مساء

على قناة يمن سبورت



ماليزيا × تايلاند

الساعة 3:00

على bein sport



دورة تولون الدولية والقنوات الناقلة

فرنسا × أستراليا

الساعة 3:30

على بي إن سبورت

بنما × المكسيك

الساعة 7:00

على قناة الكأس الرياضية