الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات الأهلي القادمة والقنوات الناقلة

الأهلي
الأهلي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مبارياته المحلية بعد التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي.

وتوج الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه بعد الفوز على الوداد المغربي بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي النهائي.

مواعيد مباريات الأهلي القادمة

يخوض الأهلي 6 مباريات محلية منتظرة سواء في بطولة الدوري المصري الممتاز أو بطولة كأس مصر.

وستكون البداية يوم الخميس المقبل الموافق 22 يونيو، عندما يحل الأهلي ضيفًا على حرس الحدود في المباراة التي ستقام على ملعب "الكلية الحربية".

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة ضمن الجولة 16 المؤجلة من بطولة الدوري.

ويواجه الأهلي فريق منتخب السويس يوم الأحد الموافق 25 يونيو، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

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ويعود الأهلي لاستئناف مباريات الدوري، بمواجهة البنك الأهلي يوم الخميس الموافق 29 يونيو، في تمام التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويواجه فيوتشر يوم الأحد الموافق 2 يوليو في تمام الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ثم يخوض الأهلي، مواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء الموافق 5 يوليو في تمام الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة.

آخر المواجهة الستة، ستكون أمام الاتحاد السكندري يوم السبت الموافق 8 يوليو في تمام السابعة مساء.

القنوات الناقلة لمباريات الأهلي القادمة

تنقل قنوات أون تايم سبورتس، مباريات الأهلي المحلية سواء في الدوري المصري الممتاز أو كأس مصر.

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