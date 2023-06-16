الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يستفسر عن موعد انضمام لاعبيه الأجانب للتدريبات

الأهلي
الأهلي

استفسر مسئولو النادي الأهلي من نجومه الأجانب عن موعد عودتهم إلى القاهرة بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها الفريق عقب التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد توج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، مساء الأحد الماضي، على حساب فريق الوداد البيضاوي المغربي.

وتحدث مسئولو الأهلي مع اللاعبين المحترفين عن موعد انتظامهم في مران الفريق بعد انتهاء تواجدهم مع منتخباتهم أو الراحة التي حصل عليها بعضهم.

ويتواجد الثلاثي محمد الضاوي كريستو وأليو ديانج وبيرسي تاو مع منتخبات تونس ومالي وجنوب إفريقيا، بينما يقضي الثنائي علي معلول وأحمد قندوسي فترة الراحة في بلديهما.

وحصل لاعبو الأهلي على فترة راحة منذ الإثنين الماضي على أن يستأنف الفريق مرانه الأحد المقبل، استعدادًا لمواجهة حرس الحدود يوم 22 يونيو الجاري ببطولة الدوري.

الاهلى دورى ابطال افريقيا مران الأهلي على معلول أحمد القندوسي كريستو أليو ديانج بيرسى تاو

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