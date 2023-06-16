بعد الفوز بدورى الأبطال.. الأهلى يستعد لمواجهة الدفاع الجوى غدًا

يخوض فريق الأهلي مباراة ودية ضد الدفاع الجوي، في الرابعة من عصر غدٍ السبت، بمناسبة الاحتفالات بعيد الدفاع الجوي.

وتنقل قناة نادي الأهلي، مباراة الأهلي الودية، وهي الأولى بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي.

ويقود الأهلي المواجهة، معتمدًا على قوائم فرق الشباب من مواليد 2001 و2003 و2005، تحت قيادة سامي قمصان.

وحصل لاعبو الأهلي على راحة من قبل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، بعد التتويج باللقب الإفريقي.

وانضم عدد كبير من لاعبي الأهلي لمنتخباتهم خلال فترة التوقف الدولي، بينما حصل البعض الآخر من الذين لم يتم استدعاؤهم على فترة راحة حال.

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود يوم الخميس المقبل 22 يونيو في المباراة التي ستقام على استاد الكلية الحربية، والمؤجلة من الجولة 16 ببطولة الدوري الممتاز.