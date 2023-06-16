الجمعة 16 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد الفوز بدورى الأبطال.. الأهلى يستعد لمواجهة الدفاع الجوى غدًا

الأهلي
الأهلي

يخوض فريق الأهلي مباراة ودية ضد الدفاع الجوي، في الرابعة من عصر غدٍ السبت، بمناسبة الاحتفالات بعيد الدفاع الجوي.

وتنقل قناة نادي الأهلي، مباراة الأهلي الودية، وهي الأولى بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي.

ويقود الأهلي المواجهة، معتمدًا على قوائم فرق الشباب من مواليد 2001 و2003 و2005، تحت قيادة سامي قمصان.

وحصل لاعبو الأهلي على راحة من قبل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، بعد التتويج باللقب الإفريقي.

وانضم عدد كبير من لاعبي الأهلي لمنتخباتهم خلال فترة التوقف الدولي، بينما حصل البعض الآخر من الذين لم يتم استدعاؤهم على فترة راحة حال.

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود يوم الخميس المقبل 22 يونيو في المباراة التي ستقام على استاد الكلية الحربية، والمؤجلة من الجولة 16 ببطولة الدوري الممتاز.

الاهلى الدفاع الجوي مباراة ودية دورى ابطال افريقيا

الأكثر قراءة

الوفد الإفريقى فى أوكرانيا

استبعاد 9 لاعبين من قائمة ليفربول في موسم 2023/ 2024

الرئيس السيسى يوجه بتبطين مجرى السيل فى المعادى وإنشاء ممشى للمواطنين

تنسيق الثانوية العامة 2024 بمحافظة المنيا

مدبولى: تداعيات الأزمة الروسية طالت قارتنا وشعوبها.. والرئيس كلفنى بالمشاركة لمساهمة مصر فى تسوية الأزمة

ومنين نجيب ريحانى تانى؟.. وقائع موت رجل مهم... جدًااا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

عملية «ماجورى»

صفاء النجار

لقاء مع عالم كارتييه «4-5»

ماجد حبته

الوفد الإفريقى فى أوكرانيا

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى.. والرعاية الصحية

محمد عبدالعزيز

بين الأهلى والزمالك.. ما صنع الأغبياء

بسنت حسن

المختطف

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والبرلمان

د. محمد عفيفي

5 يونيو «2-3»

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات إثر قمع الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان فى بيت دجن شرق نابلس

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق