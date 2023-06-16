اليوم.. 4 مباريات لحسم المركزين الخامس والسادس في المجموعة الثانية بالممتاز "ب"

تقام اليوم مباريات الأسبوع الثلاثين والأخير في المجموعة الثانية بدوري القسم الثاني " الممتاز ب "، منها 4 مباريات سيتحدد على ضوء نتائجها الفريق الذي سيحتل المركز الخامس ويتأهل لدوري المحترفين، والفريق الذي سيحتل المركز السادس ويخوض دورة فاصلة مع فريقي المنيا، وبروكسي الذين احتلا المركز السادس في المجموعتين الأولى والثالثة ويتأهل منها فريقان لدوري المحترفين .

- صراع شرس على المركزين الخامس والسادس

المنافسة انحصرت بين بتروجت الذي يحتل المركز الخامس برصيد 49 نقطة يليه الاتصالات والعبور ولكل منهما 46 نقطة، ثم الترسانة في المركز الثامن برصيد 45 نقطة.

وسيحل بتروجت بقيادة السيد عيد ضيفا على فريق كهرباء الإسماعيلية، والعبور بقيادة عطية السيد ضيفا على فريق منتخب السويس، بينما يستضيف الاتصالات بقيادة جمعة مشهور فريق إيسترن كومباني، ويستضيف الترسانة بقيادة حسين شكري فريق القناة .

التعادل يكفى بتروجت للاحتفاظ بالمركز الخامس والمهمة الأصعب ستكون من نصيب الترسانة الذي لابديل أمامه سوى الفوز على القناة وتعثر الاتصالات والعبور لكي يحتل المركز السادس.

وفي حالة فوز الاتصالات والعبور يتساويان في رصيد 49 نقطة ويحتكمان لفارق الأهداف نظرا لتعادلهما في المواجهات المباشرة بينهما، حيث انتهت المباراتان بالتعادل بدون أهداف وسيكون فارق الأهداف في صالح الاتصالات الذي يتفوق بفارق عشرة أهداف، حيث سجل 39 هدفا ودخل مرماه 29 هدفا بينما سجل العبور 23 هدفا ودخل مرماه 23 هدفا.

لاعبو فريق العبور

حسابات معقدة في حالة تساوي بتروجت والعبور والاتصالات

وفي حالة هزيمة بتروجت وفوز الاتصالات والعبور تتساوى الفرق الثلاثة في رصيد 49 نقطة، ويتم الاحتكام للمواجهات المباشرة بينهم وفي هذه الحالة يحتل العبور المركز الخامس حيث جمع 6 نقاط من الفوز على بتروجت 3-2 في الدور الثاني والتعادل معه بدون أهداف في الدور الأول والتعادل مع الاتصالات بدون أهداف مرتين.

ويحتل الاتصالات المركز السادس برصيد 4 نقاط من تعادله مع بتروجت والعبور بدون أهداف في المباريات الأربع التي جمعت بينهم بينما يتراجع بتروجت للمركز السابع برصيد ثلاث نقاط .

وفي حالة تعثر الاتصالات إمام إيسترن كومباني، وفوز العبور وهزيمة بتروجت يتساوي العبور وبتروجت في رصيد 49 نقطة، ويحتل العبور المركز الخامس لتفوقه في مجموعة مباراتيه مع بتروجت الذي سيحتل المركز السادس .

وفي حالة تعثر العبور أمام منتخب السويس وفوز الاتصالات وهزيمة بتروجت، يتساوى بتروجت والاتصالات في رصيد 49 نقطة ويحتكمان لفارق الأهداف نظرا لتعادلهما في المواجهات المباشرة، بينهما ويحتكمان لفارق الأهداف وسيكون في صالح الاتصالات ليحتل المركز الخامس ويحتل بتروجت المركز السادس .

فريق بتروجت

4 مباريات تحصيل حاصل

المباريات الأربع الأخرى في الأسبوع الأخير ستكون تحصيل حاصل بعد صعود إف سي زد للدوري الممتاز، وتأهل السكة الحديد ،ووادي دجلة، والقناة لدوري المحترفين وهبوط الإعلاميين للقسم الثالث.

ويلتقي السكة الحديد مع إف سي زد، والإعلاميين مع الانتاج الحربي، ووادي دجلة مع مستقبل وطن، والنصر مع بورتو السويس .