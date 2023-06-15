إبراهيم عادل: قدمنا مباراة جيدة أمام غانا.. وأتمنى التأهل للأوليمبياد

علّق إبراهيم عادل، لاعب المنتخب الوطني الأوليمبي، عقب التعادل أمام غانا بهدف لكل فريق في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم.

وتعادل منتخب مصر الأوليمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي مع نظيره الغاني على ستاد الإسكندرية، ضمن معسكر الفراعنة المقام بمدينة برج العرب.

قال إبراهيم عادل في تصريحات تليفزيونية "أداء المنتخب الأوليمبي يتطور باستمرار من مباراة لأخرى، ومباراة اليوم تجربة جيدة للغاية بالنسبة لنا".

أضاف "منتخب غانا جيد جدًا ومن الفرق المميزة، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق في كأس الأمم الأفريقية ونتأهل إلى الأوليمبياد".

وأتم "أعتقد أننا كنا نستحق الفوز فقد أهدرنا فرصًا كثيرة وغاب عنا التوفيق في اللمسة الأخيرة".