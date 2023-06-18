الرمال السوداء وأوراق من دفاتر الشهداء.. مشروعات تخرج طلاب الإعلام بجامعة بنها

ناقشت كلية الآداب جامعة بنها شعبة الإذاعة والتليفزيون مشروعات تخرج طلاب قسم الإعلام تحت رعاية الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد أبو عرب عميد كلية الأداب.

واستضاف قسم الإعلام كوكبة من خبراء الإعلام لمناقشة المشروعات، وتشكلت لجنة المناقشة من محمد هلال رئيس القناة الثالثة الفضائية، والمخرج المعروف محمد سيد الأهل مدير إدارة البرامج التعليمية، والكاتب الصحفي عبد الجواد أبو كب، والمخرج سامح الشهادي، وقد أبدت لجنة المناقشة إعجابها الشديد بأفكار المشروعات والجهد المبذول فيها.

وأسفرت نتائج الحكم عن تميز العديد من الأعمال، حيث حصل مشروع (حكاية بطل) على أفضل تقديم لبرنامج تليفزيوني، وتقاسم مشروعا (جامعة بنها الأهلية) و(الجامعات التكنولوجية) مركز أفضل إعداد، وجاءت فكرة مشروع (بطل الحكاية) في المقام الأول، بينما تميز مشروع الأنامل الذهبية في المونتاج، وحصل مشروع (المومياء) على مرتبة أفضل سيناريو، وتميز مشروع (الذهب الأبيض) من حيث المعالجة، بينما تميز (الرمال السوداء) في التعليق والتصوير، وجاء مشروع (ورقة من كتاب الشهداء) ليحمل لقب أفضل إخراج.