حالة الطقس اليوم الإثنين 19-6-2023 وبيان درجات الحرارة فى جميع المحافظات
مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك شغل بال المواطنين معرفة درجات الحرارة اليوم الإثنين 19-6-2023 في محافظات مصر وحالة الطقس عبر جوجل، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية بمصر، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة في اليوم، حيث سيسود طقس معتدل في الصباح، وطقس حار نهارا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، وطقس مائل للحرارة على جميع السواحل الشمالية وطقس شديد الحرارة على محافظات سيناء وجنوب الصعيد.
حالة الطقس اليوم الإثنين 19-6-2023 في محافظات مصر
وتستعرض “الدستور” في هذه السطور القادمة درجات الحرارة اليوم الإثنين 19 يونيو 2023 في محافظات مصر وحالة الطقس.
كما توقعت اليوم الإثنين 19 يونيو، أن يسود طقس معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، وعلى السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية.
ويسود اليوم الإثنين 19 يونيو طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر والسواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، مشمس جنوب الصعيد.
بيان درجات الحرارة اليوم الإثنين
وفيما يلي جميع درجات الحرارة الصغرى والعظمى اليوم بالمدن المصرية:
- محافظة القاهرة: الدرجة الصغرى 22 والعظمى 34.
- العاصمة الإدارية: الدرجة الصغرى 23 والعظمى 34.
- مدينة 6 أكتوبر: الدرجة الصغرى 23 والدرجة العظمى 34.
- مدينة بنها: الدرجة الصغرى 22 والعظمى 33.
- الإسكندرية: الدرجة الصغرى 20 والعظمى 28.
- العلمين الجديدة: الدرجة الصغرى 21 والدرجة العظمى 28.
- مرسى مطروح: الدرجة الصغرى 20 والعظمى 27.
- سيوة: الدرجة الصغرى 23 والعظمى 33.
- سانت كاترين: الدرجة الصغرى 14 والعظمى 32.
- محافظة بورسعيد الدرجة الصغرى 21 العظمى 28.
- الزقازيق: الصغرى 23 والعظمى 34.
- الإسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 35.
- محافظة السويس: الصغرى 24 والعظمى 34.
- شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 38.
- مدينة الغردقة الصغرى 28 والعظمى 38.
- محافظة الفيوم: الصغرى 25 والعظمى 36.
- بنى سويف: الدرجة الصغرى 24 والعظمى 36.
- المنيا: الدرجة الصغرى 24 والعظمى 36.
- أسيوط: الدرجة الصغرى 25 والعظمى 37.
- سوهاج: الدرجة الصغرى 28 والدرجة العظمى 40.
- محافظة الأقصر : الدرجة الصغرى 31 والعظمى 45.