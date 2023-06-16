الأرصاد تكشف لـ"الدستور" تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة.

وقالت “غانم” في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "تُشير التوقعات إلى ارتفاع درجات الحرارة بقيمة 3 إلى 5 درجات مئوية، على جنوب البلاد وجنوب سيناء والوجه البحري والقاهرة الكبرى، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية".

وأضافت: "تنتشر الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الصباح، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، مناشدة المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة".

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه سيكون هناك نشاط لرياح على بعض المناطق من جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة، محذرة من التعرض المباشر لآشعة الشمس.

حالة الطقس غدا السبت

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 37 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 28.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 40 والصغرى 28.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 31.

حالة الطقس الأحد

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 37 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 30.